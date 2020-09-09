زعيمة المعارضة البيلاروسية تؤكد الاحتجاجات لم تكن موجهة ضد روسيا

أكدت مرشحة المعارضة فى انتخابات الرئاسة البيلاروسية الأخيرة سفيتلانا تيخانوفسكايا أن موجة الاحتجاجات التي تمر بها بلادها لم تكن موجهة ضد روسيا، ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن تيخانوفسكايا - المتواجدة حاليا في ليتوانيا - قولها "إن هناك مطالب محددة للمتظاهرين، وهي رحيل الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو وتنظيم انتخابات جديدة بشكل نزيه وشفاف دون إقصاء أي مرشحين، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين السياسيين والتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها السلطات ضد الشعب البيلاروسى".

وشددت على أهمية منع الإضرار بالعلاقات بين شعبي روسيا وبيلاروسيا، معربة عن رفضها الاعتراف بنتائج الانتخابات الأخيرة، كما أكدت أنها حققت فوزا عريضا على حساب لوكاشينكو.

جدير بالذكر أن بيلاروسيا تمر بموجة من الاحتجاجات منذ الإعلان في أغسطس الماضي عن تحقيق لوكاشينكو فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة.

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