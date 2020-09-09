رئيس الوزراء: أنفقنا مئات المليارات لإنشاء طرق وكبارى لاستيعاب كثافات السكان

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحيز العمرانى الجديد للقرى والمدن المصرية الذى تم إضافته يسمح باستيعاب 24 مليون نسمة.

وتابع رئيس الوزراء: "كل مواطن عايز يبنى على القيراط الخاص به والملكية الخاصة به وبالتالى أصبح الحيز العمرانى ليس هو الحل السحرى ".

وأكد مدبولى، أن الدولة على مدار الـ5 سنوات الماضية، كان يتم التركيز على كيفية تحسين جودة المعيشة للمواطن المصرى وتم العمل على محورين أحدهما التوسع فى المدن الجديدة وشهد توسع هائل فى هذا المحور وتم البدء فى إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة وهو الجيل الرابع.

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وأوضح رئيس الحكومة، أن الحكومة ركزت أيضا على تطوير القرى وتطوير المناطق غير الآمنة، مضيفا أنه للتعامل مع حجم الكثافات الهائلة فى المدن تم استنزاف موارد الدولة فى إنشاء كبارى وطرق وتم إنفاق مئات المليارات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق فى أزمته الحالية التى يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التى اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.

