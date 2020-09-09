تسجيل 696 إصابة جديدة بكورونا وحالتى وفاة بين الفلسطينيين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء تسجيل 696 إصابة جديدة بفيروس كورونا‭‭‭ ‬‬‬المستجد وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت في بيان صحفي أن حالتي الوفاة لمواطن من بلدة بني نعيم في محافظة الخليل وآخر من بلدة العبيدية في محافظة بيت لحم.

وذكرت الكيلة أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 188 حالة تلتها محافظة الخليل بإجمالي 102 إصابة وسُجلت في قطاع غزة 87 حالة فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات‭‭‭‬‬‬ بين الفلسطينيين بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس آذار الماضي بلغت 36159 تعافى منها 24993 بينما بلغت حالات الوفاة 217.