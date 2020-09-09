حبس رجل أعمال وسيدة ضبطا أثناء ممارسة الرذيلة داخل سيارة فى المنصورة

أمر مدير نيابة قسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس رجل أعمال وسيدة، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطهما أثناء ممارسة الجنس داخل سيارة المتهم، حيث تمكن ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن الدقهلية، من إلقاء القبض على رجل أعمال، وربة منزل، متلبسين بممارسة الجنس داخل سيارة بمدينة المنصورة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالمديرية، أفادت بقيام ربة منزل ورجل أعمال بممارسة الدعارة داخل سيارة الأخير.

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وكشفت التحريات إلي أن ربة المنزل تدعي "سمر ج. ع" 30 عامًا، مُقيمة بالمنصورة، و"محمد ع. أ" 34 عامًا، رجل أعمال من مركز أجا "ارتبطا بعلاقة غير شرعية واعتادا على ممارسة الجنس داخل سيارته"، وتم إلقاء القبض على المتهمين بقيادة العقيد أحمد ذكي رمضان، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب، من ضبط المتحرى عنهما متلبسين داخل سيارة ملاكي بمنطقة الاستاد بشارع الجيش في المنصورة.

واعترفت المتحري عنها الأولى بممارسة الدعارة، لأن زوجها محبوس 15 سنة في قضية مخدرات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على المستشار أحمد مارية، مدير نيابة قسم ثان المنصورة بإشراف المستشار علاء توفيق رئيس النيابة.

