رئيس الوزراء يضع النقاط على الحروف.. أهم 40 تصريحا حول التصالح بمخالفات البناء

ينشر اليوم السابع أهم تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى حول التصالح في مخالفات البناء، والذى شرح فيه رئيس الحكومة أسباب وإجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشددا أن تطبيق القانون في صالح المواطنين، موجها رسائل طمأنة، مؤكدا أنه هناك فترة سماح شهرين للمواطن بعد تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء، وأن هناك شهادة لكل شقة متصالح عليها فى مصر، مشددا أن نموذج 3 يوقف هدم العقار المخالف، وفقدان مصر نحو 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية.

وفيما يلى أهم 40 تصريحا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول قانون التصالح في مخالفات البناء.

1. رئيس الوزراء: فترة سماح شهرين للمواطن بعد تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء

2. رئيس الوزراء: نمنح شهادة لكل شقة متصالح عليها فى مصر.. ونموذج 3 يوقف الهدم

3. رئيس الوزراء: البناء العشوائى ظاهرة بدأت فى مصر فى السبعينيات من القرن الماضى

4. رئيس الوزراء: ظاهرة البناء العشوائى جاءت فى ظل النمو السكانى وعدم قدرة الدولة الاقتصادية لتوفير السكن المناسب للمواطنين

5. رئيس الوزراء: اتجاه المواطنين للبناء المخالف على الأراضى الزراعية فى ظل متطلبات النمو السكانى من السبعينيات

6. رئيس الوزراء: الظروف الاقتصادية والسياسية كانت تغض الطرف على تصرفات المواطنين

7. رئيس الوزراء: أصبح لدى المصريين ثقافة أن البناء المخالف هو النمط السائد على أرض مصر

8. رئيس الوزراء: البناء غير المخطط يمثل 50 % بكل المدن والقرى المصرية

9. رئيس الوزراء: من التسعينيات إلى 2015 كانت نسبة المخالفات فى المبانى تصل إلى 70%

10. رئيس الوزراء: البناء المخالف أدى إلى مشاكل كبيرة على مستوى الدولة

11. رئيس الوزراء: البناء المخالف أثر على شكل القرى باعتبارها رقعة غذائية توفر الغذاء للمصريين

12. رئيس الوزراء: البناء المخالف فى القرى كان لا يتم بشكل تدريجى وكان البناء يتم بشكل "مبعثر"

13. رئيس الوزراء: أصبح هناك عزب وكتل سكانية بعيدة عن القرى وادى إلى انتشار عشوائى وغير مخطط

14. رئيس الوزراء: من 2011 فقدنا 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية

15. رئيس الوزراء: علينا إدراك خطوة ان تفقد الدولة المصرية 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية

16. رئيس الوزراء: تكلفة استصلاح فدان يترواح بين 150 ألف إلى 200 ألف جنيه

17. رئيس الوزراء: 18 مليار جنيه مصرى لتوفير 90 ألف فدان جديد بدلا من الأراضى التى تم البناء عليها

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18. رئيس الوزراء: لن تستطيع توفير الأراضى الزراعية الجديدة فى وقت قليل وتحتاج إلى المزيد من الوقت

19. رئيس الوزراء: تكلفة توفير الخدمات الرئيسية للبناء العشوائى فى القرى كبيرة جدا

20. رئيس الوزراء: منذ الثمانينات فقدنا 400 ألف فدان بسبب البناء المخالف

21. رئيس الوزراء: الدولة فى سباق لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين فى القرى وهو ليس فى صالح الحكومة

22. رئيس الوزراء: حجم التغطية للقرى فى الصرف الصحى عام 2014 كانت 12% فقط

23. رئيس الوزراء: نواجه ظاهرتين للبناء المخالف فى المدن.. تتمثل الأولى فى البناء على أطراف المدن وبصورة أكثر تعقيدا..

24. رئيس الوزراء: هناك كتل من المبانى المرتفعة على الطرق الخاصة بالدولة وهذه مشكلة كبيرة

25. رئيس الوزراء: الأحياء المخططة أصبحت الآن ضمن ظاهرة البناء المخالف مثل الدقى ومصر الجديدة والعجوزة ومدينة نصر

26. رئيس الوزراء: الأحياء القديمة المخططة أصبحت تعانى من أضعاف المواطنين وبالتالى تشكل ضغوطا كبيرا على المرافق فيها

27. رئيس الوزراء: كنا فى عام 2014 و2015 كنا نعانى من نقص المياه بجانب الكهرباء

28. رئيس الوزراء: نفذنا العديد من المشروعات ولكن البناء المخالف جعل هذه المشروعات غير كافية

29. رئيس الوزراء: ادعو المواطنين إلى سرعة تقديم طلبات التصالح حتى يوم 30 سبتمبر المقبل

30. رئيس الوزراء: هناك اقتناع من المواطنين فى تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء

31. رئيس الوزراء: نرصد شكاوى من المواطنين فى تقديم طلبات التصالح

32. رئيس الوزراء: رصدنا شكاوى من المواطنين تتمثل فى ارتفاع أسعار التصالح في المخالفات

33. رئيس الوزراء: وجهنا المحافظين بمراجعة أسعار التصالح في المخالفات

34. رئيس الوزراء: قيم التصالح شهدت تراجعا فى المحافظات بين 10% لـ 55%

35. رئيس الوزراء: وجدنا جدالا حول من يتحمل تكلفة التصالح

36. رئيس الوزراء: فى الريف المالك والشاغل هو من يتقدم إلى طلب التصالح

37. رئيس الوزراء: فى المدن وجدنا ظاهرة "الكحول" وهو ما يجعل أصحاب العقارات بعيدا عن دفع المخالفة

38. رئيس الوزراء: الشقة الرسمية يكون سعرها مختلفا تماما عن كونها شقة مخالفة

39. رئيس الوزراء: جار إعداد منظومة جديدة واستخراج أرقام قومية لكافة شقق الدولة

40. رئيس الوزراء: سيتم استخراج شهادة لكل شقة والشقق المخالفة لن يتم التعامل معها