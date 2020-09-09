ننشر أسعار التصالح بمخالفات البناء فى محافظة القاهرة بعد قرار التخفيض.. صور

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة القرار رقم 4976 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر فى مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة. وأوضح محافظ القاهرة أنه سيتم احتساب فارق خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية، للتخفيف والتيسير على المواطنين. وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور. وناشد محافظ القاهرة المواطنين بضرورة قيام مقدمو طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ 25% المقررة جدية تصالح لحين السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا. وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح موجهًا رؤساء الأحياء بتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون مع الاستمرار فى إزالة المبان المخالفة لشروط الترخيص.

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