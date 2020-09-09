أهم الاخبار

الظهور الأول لسكوت ديسيك بعد الإعلان عن انتهاء برنامج KUWTK فى 2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

بعد ساعات من إعلان عائلة كاردشيان فى بيان أن الموسم المقبل من برنامج " Keeping Up with the Kardashians " أو " KUWTK  " الشهير سيعرض فى بداية عام 2021 ، التقطت عدسات مصورى " البابارتزي" عدة صور لنجم تليفزيون الواقع الشهير سكوت ديسيك الذى كان جزءا من البرنامج الشهير .

سكوت ديسيك (1)

ظهر سكوت ديسيك وهو يتجول في كالاباساس بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية ، وكان يبدو أن سكوت لا يبالي بالخبر الذي صدم الكثير من متابعي البرنامج الشهير .

سكوت ديسيك (2)

يذكر أنه جاء فى البيان الذى نشرته عائلة كاردشيان : " بعد 14 عام ، و 20 موسم ، ومئات الحلقات والعديد من الاستعراضات ، نحن ممتنون جدا لكم جميعا لمتابعتكم لنا طوال هذه السنوات ، خلال الأوقات الجيدة ، والأوقات السيئة ، وتابعتوا لحظات السعادة والدموع وكثرة العلاقات والأولاد ، ففى الحقيقة نحن سنعتز إلى الأبد بالذكريات الرائعة وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين التقيناهم على طول الطريق.

شكرا لآلاف الأفراد والشركات الذين كانوا جزءًا من هذه التجربة ، والأهم من ذلك ، شكر خاص جدا لرايان سيكريست لإيمانه بنا ، لكوننا شريكا لنا ، وفريق الإنتاج لدينا فى Bunim / Murray ، الذين أمضوا ساعات لا تحصى فى توثيق حياتنا ، و من المقرر أن يبث موسمنا الأخير فى أوائل العام المقبل 2021.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الظهور الأول لسكوت ديسيك بعد الإعلان عن انتهاء برنامج KUWTK فى 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا