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بعد ساعات من إعلان عائلة كاردشيان فى بيان أن الموسم المقبل من برنامج " Keeping Up with the Kardashians " أو " KUWTK " الشهير سيعرض فى بداية عام 2021 ، التقطت عدسات مصورى " البابارتزي" عدة صور لنجم تليفزيون الواقع الشهير سكوت ديسيك الذى كان جزءا من البرنامج الشهير .
ظهر سكوت ديسيك وهو يتجول في كالاباساس بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية ، وكان يبدو أن سكوت لا يبالي بالخبر الذي صدم الكثير من متابعي البرنامج الشهير .
يذكر أنه جاء فى البيان الذى نشرته عائلة كاردشيان : " بعد 14 عام ، و 20 موسم ، ومئات الحلقات والعديد من الاستعراضات ، نحن ممتنون جدا لكم جميعا لمتابعتكم لنا طوال هذه السنوات ، خلال الأوقات الجيدة ، والأوقات السيئة ، وتابعتوا لحظات السعادة والدموع وكثرة العلاقات والأولاد ، ففى الحقيقة نحن سنعتز إلى الأبد بالذكريات الرائعة وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين التقيناهم على طول الطريق.
شكرا لآلاف الأفراد والشركات الذين كانوا جزءًا من هذه التجربة ، والأهم من ذلك ، شكر خاص جدا لرايان سيكريست لإيمانه بنا ، لكوننا شريكا لنا ، وفريق الإنتاج لدينا فى Bunim / Murray ، الذين أمضوا ساعات لا تحصى فى توثيق حياتنا ، و من المقرر أن يبث موسمنا الأخير فى أوائل العام المقبل 2021.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الظهور الأول لسكوت ديسيك بعد الإعلان عن انتهاء برنامج KUWTK فى 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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