وصل سفير ألمانيا لدى موسكو جيزا أندرياس فون جاير، اليوم الأربعاء، إلى مقر الخارجية الروسية بعد استدعائه على خلفية تصريحات برلين حول وضع المعارض الروسي أليكسي نافالني ومزاعم تعرضه للتسمم، وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية أن الخارجية الروسية قد أعلنت أمس الثلاثاء أنها قررت استدعاء السفير الألماني لتقديم الإيضاحات حول موقف برلين من طلب روسيا الحصول على معلومات عن الفحوص الطبية التي خضع لها في ألمانيا المدون الروسي المعارض أليكسي نافالني، بغية تحديد ملابسات تسممه المزعوم.

وكان وزير خارجية سيرجي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن برلين تظهر موقفا غير مقبول على الإطلاق تجاه المطالب والطلبات القانونية من موسكو بشأن الوضع مع نافالني.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سفير ألمانيا يصل مقر الخارجية الروسية بعد استدعائه على خلفية قضية نافالنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.