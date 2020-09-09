مجلس الشيوخ بكينيا يكشف صفقة استئجار معدات "غير ضرورية" بـ580 مليون دولار

كشف تقرير لمجلس الشيوخ بكينيا عن قيام الحكومة الكينية بعقد صفقة لاستئجار معدات طبية مختلفة بقيمة 63 مليار شلن، ما يعادل (580 مليون دولار)، واعتبره المجلس "مشروعًا إجراميًا" أغرق المستشفيات بمعدات باهظة الثمن وغير ضرورية. وفقا لرويترز.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة في كينيا وقعت عقودًا مع خمس شركات خاصة في عام 2015 لاستئجار معدات متخصصة، مثل أجهزة التصوير المقطعي المحوسب لحكومات المقاطعات البالغ عددها 47 حكومة، والتي تدير معظم الخدمات الصحية، في صفقة تم الإشادة بها في ذلك الوقت لقدرتها على التكرار في أماكن أخرى من القارة والتي ضمت عددا من الشركات العالمية.

لكن التقرير كشف أن الصفقة تركت العديد من المرضى، بعضهم يعاني من أمراض خطيرة مثل السرطان، دون رعاية مناسبة لأنه لم يكن هناك من يشغل المعدات أو مشاكل في تجديد الإمدادات اللازمة لجعلها تعمل. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين بوزارة الصحة المسؤولة عن المشروع للتعليق.

كما وجد التقرير أن بعض المعدات، مثل نقالات المرضى وعربات المعدات، كانت باهظة الثمن. وقالت اللجنة "تكلفة المعدات الموردة في إطار المشروع كانت مبالغ فيها بشكل كبير".

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ودعا المجلس الشرطة وجهاز مكافحة الفساد إلى التحقيق في الصفقة. وقالت اللجنة المخصصة بالصفقة في مجلس الشيوخ في التقرير الذي تم نشره "مشروع خدمات المعدات المدارة (MES) كان مشروعًا إجراميًا يكتنفه الغموض في عمليات الشراء".

وقالت لجنة مجلس الشيوخ في التقرير إن الحكومة خالفت الدستور أيضًا بخصم مبالغ نقدية لدفع ثمن الصفقة من حسابات حكومات المقاطعات. وأوصت "جميع الموظفين العموميين الذين ثبتت إدانتهم ... أن يحاكموا إلى أقصى حد يسمح به القانون ويمنعون من تولي مناصب عامة"، مضيفة أنه ينبغي التحقيق مع الأفراد والشركات الذين شاركوا في أي أعمال غير قانونية. تتمتع تقارير اللجان البرلمانية بالسلطة القانونية ويمكن لمجلس الشيوخ إجبار وكالات التحقيق على تنفيذها ضمن جدول زمني محدد.



