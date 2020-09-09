مواطن عمانى يعتذر لوزارة الصحة بعد تلبية ندائه وعلاجه من كورونا.. فيديو

نشر عمانى مقطع فيديو على حسابه على انستجرام قدم فيه اعتذارا إلى وزارة الصحة العمانية، بعد أن استجاب له وزير الصحة العماني، وقام بعلاجه من فيروس كورونا.
وكتبت الصحة العمانية تغريدة على حسابها الرسمى تقول فيها "بالاشارة إلى ما أثير فى وسائل التواصل الاجتماعى بخصوص مريض نشر نداءه لوزير الصحة، ويزعم أنه تم رفض علاجه من قبل الطاقم الطبى فى المستشفى السلطانى.. تود الصحة التوضيح أن المذكور قام بزيارة لقسم الطوارئ فجر اليوم وهو يشكو من عارض صحى".
وأضافت :قدمت به الخدمات الطبية من قبل الكادر الطبى بالمستشفى وذلك باجراء فحوصات والوقوف على العلامات الحيوية التى أظهرت تطابقها مع الفحص السابق وتم شرح الحالة للمريض وذويه وعدم الحاجة لأى اجراءات أخرى".
ونشر العمانى مقطع فيديو، يقول فيه :تأكدت اصابتي بفيروس كورونا والحمدلله على كل حال، والسموحه من الجميع"، وقدم اعتذار للمستشفى السلطانى قائلا "حالياً أتلقى الرعاية الصحية، شكراً لهم على اهتماهم ورعايته"
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