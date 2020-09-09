تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي مصير إكرامى الشحات، المشرف على حراسة المرمى فى قطاع الناشئين بالنادى، بعدما قدم خالد بيبو رئيس القطاع تقريراً عن تصرفات إكرامى الشحات للجنة التخطيط خلال الفترة الماضية.
وكان خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين فى الأهلي، قرر إحالة قضية إكرامى الشحات حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والمشرف على حراسة المرمى في قطاع الناشئين بالنادي إلى لجنة التخطيط للكرة في القلعة الحمراء من أجل اتخاذ ما هو مناسب فى هذه القضية، بعدما خرج إكرامي الكبير عن لوائح النادى مؤخراً بظهوره الإعلامي المُتكرر والحديث عن أمور تتعلق بالقلعة الحمراء في وسائل الإعلام رغم أنه يعمل في النادي.
وشهدت الفترة الماضية حالة من الغضب ضد إكرامي الكبير بسبب تصريحاته الأخيرة عن قضية رمضان صبحي زوج ابنته، حيث واصل الحارس الدولي السابق مخالفة لوائح النادي بالحديث عن أمور تتعلق بالقلعة الحمراء في وسائل الإعلام رغم أنه يعمل في النادي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلى يحسم مصير إكرامى خلال أيام بعد تقرير بيبو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.