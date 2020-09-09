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الأهلى يحسم مصير إكرامى خلال أيام بعد تقرير بيبو

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تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي مصير إكرامى الشحات، المشرف على حراسة المرمى فى قطاع الناشئين بالنادى، بعدما قدم خالد بيبو رئيس القطاع تقريراً عن تصرفات إكرامى الشحات للجنة التخطيط خلال الفترة الماضية.

 

وكان خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين فى الأهلي، قرر إحالة قضية إكرامى الشحات حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والمشرف على حراسة المرمى في قطاع الناشئين بالنادي إلى لجنة التخطيط للكرة في القلعة الحمراء من أجل اتخاذ ما هو مناسب فى هذه القضية، بعدما خرج إكرامي الكبير عن لوائح النادى مؤخراً بظهوره الإعلامي المُتكرر والحديث عن أمور تتعلق بالقلعة الحمراء في وسائل الإعلام رغم أنه يعمل في النادي.

 

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وشهدت الفترة الماضية حالة من الغضب ضد إكرامي الكبير بسبب تصريحاته الأخيرة عن قضية رمضان صبحي زوج ابنته، حيث واصل الحارس الدولي السابق مخالفة لوائح النادي بالحديث عن أمور تتعلق بالقلعة الحمراء في وسائل الإعلام رغم أنه يعمل في النادي.

 

 


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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