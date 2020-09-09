رئيس الوزراء: فترة سماح شهرين للمواطن بعد تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء.. مدبولى: لن نهدم بيتا مأهول بالسكان.. واستلام المواطن لنموذج 3 يوقف ويجمد إجراءات الهدم.. ومنح شهادة لكل شقة متصالح عليها بمصر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم توجيه كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء.

كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بمراجعة قيم التصالح فى المحافظات، وفى حالة سداد المواطن لقيمة مسبقا قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزء من قينة التصالح ،. مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تهدم بيتاً مأهولا بالسكان

وأكد مدبولى، أنه بمجرد استلام المواطن لنموذج 3 سيتم إيقاف وتجميد إجراءات الهدم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك نظام جديد سيتم استحداثه بحيث يكون كل شقة فى جمهورية مصر العربية سيكون لها شهادة ولن يسمح بعد تطبيق النظام الجديد بإصدار أى ترخيص أو خدمة للعقار إلا بوجود شهادة له.

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وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم استلام كل الطلبات التى يتقدم بها المواطن بغض النظر المستندات مكتملة من عدمه وتسليم المواطن نموذج 3 الذى يعنى وقف أى إجراءات تتعلق بالهدم.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن التصالح فى مخالفات المبانى وبمجرد أن يكون المبنى رسمى فذلك يساهم فى زيادة القيمة العقارية له بصورة مضاعفة .

وأكد رئيس الوزراء، أنه بموجب أن يصبح العقار رسمى أصبح هناك للمواطن ضمانة وأصل للتعامل مع البنوك.