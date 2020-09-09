جمال يوسف بعد إصابته بالسرطان ينفي خوفه من الموت: محتاج وقت عشان أستغفر ربنا

قال الفنان جمال يوسف مريض سرطان البلعوم، فى تصريحات صحفية: دعم السوشيال ميديا فرق معايا، مكنتش بعرف أتكلم غير لما بنتي قالتلي أنت قالب الدنيا على فيس بوك والناس بتدعيلك»، مردفا «أنا تعبان من 6 شهور وقافل على نفسي، أنا مبسوط إني شفت حب الناس وأنا عايش».

وأضاف «لقيت نفسي بتكلم وعايز أشرب بعد دعم الناس، مع إني مكنتش بشرب بقالي 3 شهور»، مشيرا إلى أن الطبيب أخبره أن 11% فقط يتحملون مرضه.

واستطرد: «جسمي بدأ يضعف، وكنت وصلت لليأس بعد ما رقبتي اتحرقت من الإشعاع»، معلقا «قولت مش هتعالج وهسيب قدري لربنا وقربت منه، ابني قالي أرجوك أنا حاسس إني ضهري اتكسر من غيرك، فقررت أكمل جلسات الإشعاع، رغم إني تعبت ولساني اتحرق».

وأشار إلى أن صديقه تامر حمزة نشر خبرا حول مرضه، لافتا إلى أنه بدأ شرب المياه لأول مرة حينما تواصل معه الفنان محمد صبحي وتواصل مع طبيبه للتكفل بعلاجه فأخبره أن النقابة تكفلت بكل شئ.

وأكمل «الفنان محمد صبحي يتواصل معي يوميا وأخبر طبيبي أنه يرغب في تحمل نفقات سفري للعلاج إلى الخارج»، مردفا «أنا مش محتاج حاجة، النقيب أشرف زكي ملاك مش إنسان، تكفل بجميع نفقات علاجي ولم يتركني».

وأشار إلى أن وفاء عامر وسامح الصريطي وهبة توفيق وإيمان شعبان وعمرو عبد الجليل وعدد كبير من الفنانين حرصوا على التواصل معه ودعمه.

وأضاف باكيا «الأول كنت خايف من الموت، ولما قربت من ربنا مبقتش خايف، أنا بس خايف من مقابلة ربنا، عايز استغفر كتير قبل ما أقابله، أنا بني آدم وأكيد عندي ذنوب.

ووجه يوسف رسالة إلى الجمهور قائلا: «بحبكم أوي ورفعتم من روحي المعنوية ، منحتوني أمل إني أرجع أتكلم تاني».

وأعربت زوجة الفنان عن سعادتها بتحسن حالة جمال يوسف قائلة «إحنا أسرة مترابطة، وقررنا نربي ولادنا على غرار مسلسل ونيس».

وقال أحمد نجل الفنان جمال يوسف «صعب عليا نفسي بعد ما بابا تعب، وقولتله أنا حساس إن ضهرنا اتكسر من غيره».

وأكد يوسف لنجلته سلمى أنه يقاوم المرض من أجل أسرته قائلا: « أنا بقاوم المرض ونفسي أعيش معاكم».

Advertisements

وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قوة علاقته بالفنان جمال يوسف. وقال أن «جمال يوسف إنسان طيب ومسالم ومحب للحياة، ومرضه ابتلاء من الله، وإن شاء الله ربنا يشفيه»، مشيرا إلى أنه عدد كبير من الفنانين يحرصون على التواصل معه للاطمئنان على صحة الفنان جمال يوسف.

وتابع «إحنا مع جمال وشرف لنا خدمة زملائنا»، معربا عن أمله بشفاء الفنان جمال يوسف خلال الفترة المقبلة.

وتحولت موقع التواصل الاجتماعي، إلى ساحة دعم للفنان جمال يوسف بعد إعلان إصابته بسرطان البلعوم. وحرص الفنان إيهاب فهمي، على دعم الفنان جمال يوسف بعد إعلان إصابته بسرطان البلعوم.

ووجه فهمي رسالة إلى الفنان جمال يوسف عبر برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد قائلا: «ألف سلامة عليك، وإن شاء الله تقوم بصحة وأقوى من الأول». وتابع «مستنيينك ترجع تنور الساحة الفنية، وإن شاء الله نفرح قريب بشفائك التام». كما حرصت الفنانة نشوى مصطفى على دعم الفنان جمال يوسف قائلة «إن شاء الله يا جمال هتعدي بسلامة، ده اختبار من ربنا كل الناس بتحبك، وإن شاء الله تقوم بالسلامة ونرجع نشتغل مع بعض».



