بعثة اليد تصل الغردقة لخوض المعسكر الثالث

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد منذ قليل إلي الغردقة لخوض ثالث المعسكرات استعدادا لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021، وحظى المنتخب باستقبال حافل ، ونقل اتحاد اليد برئاسة هشام نصر معسكر المنتخب من الإسماعيلية إلى الغردقة بتوصية من الجهاز الفني ولاعبي الفراعنة بعد نجاح المعسكر الأول بمدينة البحر الأحمر.

وصول منتخب اليد الغردقة

وافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر إلى الغردقة في الفترة من 9 الى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراح استعدادات اللاعبين للحدث العالمي.

كشف مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد عن إختيار صالة أكتوبر لإستضافة تدريبات التجمع الأسبوعى للمنتخب الأول بعد العودة من معسكر الغردقة المقرر إنطلاقه اليوم ، و يستمر لمدة إسبوعين تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا فى إطار الإستعداد لبطولة كأس العالم 2021 التى ستسضيفها مصر يناير القادم بمشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة و هما ، صالة أكتوبر و إستاد القاهرة و صالة برج العرب و صالة العاصمة الإدارية الجديدة .

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أكد مؤمن صفا، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، أنه رغم النجاح الكبير الذي تحقق في حفل قرعة المونديال لكنها تبقي خطوة نحو أهداف الاتحاد الكبيرة من النسخة الأقوى من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير من العام المقبل، وقال صفا: القادم أفضل، انتهت القرعة ولكن العمل لم ينته وعلينا أن نعمل أكثر وأكثر من أجل تحقيق النجاح المطلوب والوصول إلى أهدافنا بعيدة المدي في المونديال، وأشار إلى أنه كتيبة كرة اليد المصرية تختلف بطبيعتها ودائما بداخلها طاقات كبيرة وتركيز من أجل ريادتها العالمية.

وعن كواليس اختيار المجموعة السابعة واختيار اللعب مع العملاقين السويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية قال: كل القوي العظمي تم توزيعها علي المجموعات وبالتالي لم تبق مجموعة سهلة، ولكن كانت هناك مجموعات أقل صعوبة من المجموعة الحالية ولكن الطريق في المستقبل اصعب ويضع في طريقك مثلا بطل العالم وأوروبا، وأخيرًا تركنا الخواجه حرية الاختيار وطالبت برفع الضغوط النفسية من عليه وتركه يفعل ما يشاء واتفق معي صديق العمر هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد، وبإذن الله نواصل تحقيق النجاح ونطالب المصريين بالدعوات من أجل الوصول إلى أعلي مراتب النجاح..

واختارت مصر اللعب ضمن المجموعة السابعة التى تضم منتخبات كلا من ، التشيك ، السويد ومنتخب من أمريكا الجنوبية .