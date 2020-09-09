أمين مساعد الجامعة العربية يؤكد استحواذ القضية الفلسطينية على مباحثات اليوم

أكد حسام زكى، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن القضية الفلسطينية استحوذت على المباحثات بجامعة الدول العربية، موضحا غياب التوافق حول مشروع القرار الفلسطيني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف حسام زكي: هناك ضيق عربي شديد من تدخلات إيران وتركيا، لافتا إلى أن تركيا وإيران تسعيان إلى مكاسب على حساب العرب.
وأكد اجتماع وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الأربعاء، أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، وذلك عقب مناقشتهم عددا من القضايا العربية الهامة، في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، وعددا من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية التي تهم العمل العربي المشترك ، وفي مقدمتها تطورات الوضع في ليبيا وبقية الأزمات السياسية على الساحة العربية، كما ناقش الوزراء التدخلات التركية والإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية.
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