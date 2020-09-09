الاتحاد الأوروبى يعتزم رفع اسم عقيله صالح رئيس البرلمان الليبى من العقوبات

قال ثلاثة دبلوماسيين إن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم وسيط ليبي نافذ من قائمته السوداء للعقوبات لتشجيع جهود السلام وضمان أن يلعب التكتل دورا محوريا فى أى تسوية يتم التفاوض عليها. وأدرج الاتحاد الأوروبى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، على القائمة السوداء منذ 2016، متهما إياه بعرقلة جهود السلام، لكن الدبلوماسيين قالوا أنه بات الآن شخصية رئيسية فى المساعى لتهدئة الصراع الليبى .



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