الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم عقيلة صالح عن قائمة العقوبات

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن دبلوماسيين تأكيدهم أن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى من قائمة العقوبات.

وفى وقت سابق بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مع وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا غونزاليس لايا، تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة ودعم وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسى، وأكدت وزيرة الخارجية الإسبانية - خلال اللقاء الذي عقد بمدينة (القبة) وفقا لـ(بوابة أفريقيا) الإخبارية - ضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة في ليبيا كما تم طرحه في مبادرة رئيس مجلس النواب، مشيرة إلى أنها ستحث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإسراع في ذلك.

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وشددت على دعمها لوضع آلية توزيع عادل لعائدات النفط، بما يُحقق العدالة بين الليبيين، وبما يخدم مصلحة الشعب الليبي.



