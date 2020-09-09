كاف يهنئ أحمد المحمدى بعيد ميلاده: بطل كأس الأمم الإفريقية مرتين متتاليتين

احتفل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، بعيد ميلاد أحمد المحمدى، قائد المنتخب الوطنى المصرى ولاعب نادى أستون فيلا الإنجليزى، الذى يحل اليوم الأربعاء وإتمامه 33 عاما، حيث إنه من مواليد 9 سبتمبر عام 1987، فى قرية شبراطو التابعة لمركز بسيون فى محافظة الغربية.



المحمدى

ونشر الكاف، عبر حسابه على تويتر، صورة للمحمدى مرتديا قميص المنتخب الوطنى، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد للدولى المصرى أحمد المحمدى، بطل كأس الأمم الإفريقية مرتين متتاليتين فى 2008 و2010".





ويحتفل أحمد المحمدى، كابتن منتخب مصر والجناح الأيمن لنادى أستون فيلا الإنجليزى، بعيد ميلاده الـ33 والتى قضاها فى عالم الساحرة المستديرة سواء فى الدورى المصرى أو فى الدورى الإنجليزى.

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بدأ المحمدى، مسيرته مع كرة القدم فى نادى غزل المحلة فى مركز رأس الحربة قبل أن يوظفه شريف الخشاب المدير الفنى للمحلة فى مركز الجناح الأيمن، وينتقل بعدها لصفوف إنبى الصاعد وقتها حديثا للدورى الممتاز.

وبدأ المحمدى مسيرته الاحترافية فى نادى سندرلاند الإنجليزى بعد رفض إنبى عددا من عروض الاحتراف للنجم المصرى، أبرزها كان من نادى هرتا برلين الألمانى، ليبدأ الجناح الأيمن لمنتخب مصر مسيرته الاحترافية فى الدورى الإنجليزى منذ أكثر من ثمانى سنوات.

ساهم المحمدى فى فوز منتخب مصر بكأس الامم الأفريقية 2008 و2010 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، كما ساهم فى صعود منتخب مصر لكأس العالم بروسيا 2018 ولكنه لم يشارك فى مباريات المنتخب بالبطولة التى شهدت خروج مصر من الدور الأول.

