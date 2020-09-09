إنعام سالوسة: عيد ميلادى مش النهاردة بس كويس علشان تهنونى مرتين

قالت النجمة الكبيرة إنعام سالوسة لـ"اليوم السابع" إنها تلقت العديد من التهانى، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد ميلادها لكن المفاجأة أن عيد ميلادها الحقيقى يوم 15 ديسمبر المقبل، قائلة ضاحكة "كويس علشان الناس تحتفل بيا وتهنينى مرتين حاجة حلوة مش وحشة، وأنا مبسوطة وسعيدة بوجودى معاكم"، يأتى ذلك اللغط بسبب خطأ موسوعة ويكيبديا فى توثيق تاريخ ميلاد الفنانة إنعام سالوسة.

أثبتت الفنانة إنعام سالوسة أنها قادرة على تقديم كل دور يعرض عليها وتشعر أنه سيضيف لتاريخها الفنى الكبير الذى بدأ فى الستينيات ومازال عطاؤها مستمرا.

وشاركت إنعام سالوسة فيما يقرب من 350 عملا فنيا ما بين السينما والتليفزيون، وفى كل عمل تقدمه تفاجئ الجمهور بقدراتها التمثيلية المميزة سواء فى الأعمال الكوميدية أو الاجتماعية.

Advertisements

برعت إنعام سالوسة فى أداء أدوار مختلفة منها الزوجة والأم والسنيدة للعديد من الأبطال، لكنها كوميديانة من الدرجة الأولى، يتذكر الجميع طريقتها فى إلقاء الإيفيه ويرددونه بسلاسة ملحوظة.

يذكر أن إنعام سالوسة تعاقدت على المشاركة فى مسلسل محمد رجب "ضربة معلم" بتجسد دور مهم خلال الأحداث، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان آخر ظهور للفنانة أنعام سالوسة فى رمضان الماضى من خلال مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال الذى حقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه وشاركه فى بطوله العمل كل من رياض الخولى والفنان أحمد خليل، والفنان أحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر وأحمد خالد صالح تأليف هانى سرحان إخراج حسين المنباوى.