كريستيانو رونالدو يحتفل بتخطي حاجز الـ 100 هدف في مسيرته مع منتخب البرتغال.. صورة

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، على الاحتفال بتخطي الهدف رقم 100، مع منتخب بلاده، في المباراة التي جمعت منتخبه مع نظيره السويدي، ونشر صورة من داخل غرفة ملابس المباراة بعد انتهاءها وهو يمسك في يده قميص رقم 100 للاحتفال بتخطي حاجز المائة في مسيرته الرياضية الدولية مع منتخب بلاده.

وسجل رونالدو هدفى الفوز لمنتخب بلاده على نظيره السويدى، في المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، على ملعب " فريندز آرينا"، ضمن منافسات النسخة الثانية من بطولة دورى الأمم الأوروبية، حيث أحرز الدون هدفى الانتصار لصالح "برازيل أوروبا" في الدقيقتين 45 من ركلة حرة مباشرة، و71 من زمن المباراة عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وقال رونالدو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "أنا سعيد جدًا بهذا الفوز الذي مكننا من الاستمرار في هذا الطريق، وبالطبع هذا الإنجاز 100 ثم 101 بهدفين رائعين يجعلني سعيدًا جدًا".

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وأضاف: "سعيد باللعب مع هؤلاء اللاعبين الشباب، وأستمتع كثيرًا بهذه اللحظة على الصعيدين الفردي والجماعي، أحب أن أكون هنا، مع هذه المجموعة من اللاعبين والمدربين والجهاز الفني وأعلم أنهم سيلعبون بشكل جيد المباراة الأولى لأن فريقنا جيد للغاية، ولا يمكن تعويض أي لاعب فيه".

أشار: "تمكنت من التغلب على هذا الرقم القياسي البالغ 100 هدف، والآن من أجل الرقم القياسي (109 لـ علي دائي)، إنها خطوة بخطوة، لست مهووسًا لأنني أعتقد أن الأرقام القياسية تأتي بطريقة طبيعية".



