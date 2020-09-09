أيمن المزين يكشف حقيقة عودته لتدريب طنطا من أجل القسم الثانى

أكد أيمن المزين، المدير الفنى لطنطا، أنه لم يعد لقيادة الفريق من أجل قيادة فى القسم الثانى حال هبوطه، وقال المزين فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لم أعد لقيادة طنطا كما أشاع البعض من أجل قيادة الفريق بالقسم الثانى حال هبوطه، حتى الآن لم أفقد الأمل فى بقاء الفريق بالدورى الممتاز، أعلم أن الفرصة صعبة ولكنها ليست مستحيلة، تركت الفريق وكان لديه 16 نقطة وتعاقب على تدريبه مدربان وحصد نقطة واحدة والأهم لعب مباريات كثيرة أسهل من المباريات المقبلة كان بالإمكان الاستفادة بها بصورة أفضل مما حدث ولكنها مشيئة الله".

وأضاف أيمن المزين، "لم أوقع عقداً مع طنطا، العقود والشروط الجزائية لا تحسم مسألة استمرارى مع الفرق التى أدربها، خاصة طنطا أشعر بالتزام أدبى وليس مهنيا فقط تجاه الفريق، سواء لعلاقتى مع الجماهير أو اللاعبين أو مجلس الإدارة، وشعرت طوال فترة استقالتى أن هناك تراجعا كبيرا فى أداء اللاعبين".

وفى وقت سابق، أعرب فايز عريبى رئيس مجلس إدارة نادى طنطا، عن استيائه من تصرف أحمد سامى المدير الفنى، الذى أعتذر عن تدريب الفريق الكروى الأول بعد أيام من توليه زمام القيادة، من أجل تولى قيادة فريق سموحة، مشيرًا إلى إنه أعاد الجهاز الفنى بقيادة أيمن المزين لقيادة الفريق بجهازه المعاون مع تغير عنصر وحيد.

من جانبه أكد أيمن المزين، المدير الفنى لنادى طنطا، أنه عاد لتدريب الفريق، موضحا أن مباراة مصر للمقاصة ستكون عنق الزجاجة للفريق فى مشوار الدورى، قائلاً: "المباراة القادمة عنق زجاجة للفريق بمشوار الدوري، حيث محمد صلاح وأحمد سامى عن فريق طنطا غير منطقي".

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وأضاف، "أحمد سامى كان يعرف فريق طنطا جيدا، محدش قاله انه سيدرب ريال مدريد ولقى بسرس الليان"، وتابع: "لم يكن متوقعا عودتى لنادى طنطا، لكن لم أستطع التأخر عن النادى بعد أول مكالمة بينى وبين رئيس النادي".

وتابع عريبى، "الجماهير طلبت عودتى لمعرفتى بجميع اللاعبين، مسئوليتى تجاه النادى تجبرنى على العودة.. المباريات المقبلة لطنطا ستكون فى غاية الصعوبة، وبكيت بعد مباراة الانتاج الحربي".

واختتم، "كان هناك تحفظات كبيرة قبل رحيلى ولكن تم حل الأمور واللاعبين حصلوا على مستحقاتهم، وجميع اللاعبين تواصلوا معى للاطمئنان علي".



