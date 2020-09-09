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أعلنوا انتهاء البرنامج.. شاهد كيف تغيرت عائلة كاردشيان منذ 2007

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أعلنت عائلة كاردشيان عن انتهاء برنامجها العام المقبل بعد 20 موسمًا على شاشة التلفزيون، وعلى الرغم من أن الكثير من الأشياء قد تغيرت بالنسبة للعائلة الشهيرة خلال الـ 14 عامًا الماضية ، إلا أنه لم يتطور شيء مثل مظهر الأخوات كاردشيان بعد الكثير من عمليات التجميل، وبرنامج Keeping Up With The Kardashians، ، الذي سيبث منه الموسم الأخير في أوائل العام المقبل ساعد في جعل كيم وأخواتها كورتني ، كلوي ، كايلي وكيندال من اشهر الأسماء في العالم، كما ساعد علي إطلاق أسمائهم في أهم المجالات، مثل الأزياء والجمال.

 

وفي هذا السياق شاهد كيف تغير مظهر نساء كاردشيان منذ 14 عام حتى الان.

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صورة لعائلة كاردشيان قبل 14 عام
صورة لعائلة كاردشيان قبل 14 عام

 

عائلة كاردشيان بعد 14 عام من بدأ البرنانج
عائلة كاردشيان بعد 14 عام من بدء البرنانج

 

كايلي 2007
كايلي 2007

 

كايلي 2020
كايلي 2020

 

كلوى 2019
كلوى 2019

 

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كلوى في 2007
كلوى في 2007

 

كوتني كاردشيان 2007
كوتني كاردشيان 2007

 

كورتني كاردشيان بعد عمليات التجميل
كورتني كاردشيان بعد عمليات التجميل

 

كيم كاردشيان بعد 14 عام من ظهورها
كيم كاردشيان بعد 14 عام من ظهورها

 

كيم كاردشيان خلال 14 عام من التجميل
كيم كاردشيان خلال 14 عام من التجميل

 

كيندال 2007
كيندال 2007

 

كيندال 2019
كيندال 2019

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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