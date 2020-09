أعلنوا انتهاء البرنامج.. شاهد كيف تغيرت عائلة كاردشيان منذ 2007

أعلنت عائلة كاردشيان عن انتهاء برنامجها العام المقبل بعد 20 موسمًا على شاشة التلفزيون، وعلى الرغم من أن الكثير من الأشياء قد تغيرت بالنسبة للعائلة الشهيرة خلال الـ 14 عامًا الماضية ، إلا أنه لم يتطور شيء مثل مظهر الأخوات كاردشيان بعد الكثير من عمليات التجميل، وبرنامج Keeping Up With The Kardashians، ، الذي سيبث منه الموسم الأخير في أوائل العام المقبل ساعد في جعل كيم وأخواتها كورتني ، كلوي ، كايلي وكيندال من اشهر الأسماء في العالم، كما ساعد علي إطلاق أسمائهم في أهم المجالات، مثل الأزياء والجمال.

وفي هذا السياق شاهد كيف تغير مظهر نساء كاردشيان منذ 14 عام حتى الان.











صورة لعائلة كاردشيان قبل 14 عام



عائلة كاردشيان بعد 14 عام من بدء البرنانج



كايلي 2007



كايلي 2020



كلوى 2019

كلوى في 2007



كوتني كاردشيان 2007



كورتني كاردشيان بعد عمليات التجميل



كيم كاردشيان بعد 14 عام من ظهورها



كيم كاردشيان خلال 14 عام من التجميل



كيندال 2007



كيندال 2019