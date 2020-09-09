أستاذ أوبئة ينفي وجود موجة ثانية بدليل انخفاض أعداد وفيات كورونا.. فيديو

أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن مصر ما زالت في الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، ولم تتخط تلك المرحلة، موضحا أن انخفاض أعداد وفيات كورونا، يؤكد أننا لا نواجه موجة ثانية حتى وإن زادت الإصابات.

وقال أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، في تصريحات لبرنامج الآن، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن الأهم في المرحلة الأولى من انتشار فيروس كورونا هو السيطرة على نسبة الوفيات، معربا عن تمنيه أن تصل مصر إلى صفر وفيات خلال هذا الشهر.

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ولفت أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا لا يعنى إهمال المواطنين الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة الفيروس، لأن أي إهمال سيؤدى إلى تزايد أعداد الإصابات، موضحا أن الوفيات التي يتم تسجيلها خلال الفترة الراهنة سببها حالات إصابات كورونا قديمة، ولكن حالات الإصابات الحالية لكورونا لم تسفر عن حالات وفيات لأن أغلبها حالات خفيفة.



