السماح بحضور 20 فردا بنهائى دورى السلة بين الأهلى والاتحاد غداً

وافق اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، مع لجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة أحمد كامل على السماح بحضور 20 فردا فى مباراة غد بين الأهلى والاتحاد السكندرى فى الجولة الرابعة بالدور النهائى من بطولة دورى السوبر رجال، والتى تقام بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر فى الثامنة والنصف مساءً، على أن يقتصر الحضور على أعضاء مجلس إدارة الناديين، والإدارة الرياضية، والنشاط الرياضى فقط كل بصفته، نظرا للأحداث التى تشهدها المباريات بعد المباريات فى ظل تسلل بعض الجماهير لصالة المباريات، رغم أن المنافسات تقام بدون حضور جماهيرى.؟

وأرسل اتحاد اللعبة فاكسا رسميا إلى الناديين يخطرهم بقرار الـ 20 فردا فقط، وفقا لنتيجة الاجتماع الذى عقده رئيس اتحاد السلة مع مدير أمن الجيزة، نظرا للأحداث التى تشهدها المباريات من بعض الجماهير التى تحضر اللقاء.

جاء تغلب فريق الاتحاد السكندرى على الأهلى بنتيجة ٧١/٦٨ فى ثانى مواجهات الدور النهائى من دورى سوبر السلة ليصعب موقف الفريق الأحمر فى الدور النهائى من البطولة، خاصة أنها تقام بنظام best of 5، وفاز الاتحاد حتى الآن على الأهلى فى المباريات 2/1 ومن المقرر أن يلتقى الفريقان غدا بالجولة الرابعة من الدور النهائى، وحال فوز الاتحاد السكندرى يكون زعيم الثغر هو بطل الدورى، وضاعت البطولة عن الفريق الأحمر.

ولكن مازالت الفرصة قائمة أمام فريق كرة سلة الأهلى للتتويج بلقب بطولة الدورى السوبر، بالفوز فى مباراتى الخميس، وبالتالى يكون الفريق متساوياً مع الاتحاد السكندرى فى مرات الفوز، وتصبح مباراة السبت هى الفاصلة لحسم البطل، وإذا تغلب الأهلى فى مباراة السبت يتوج بالبطولة، ويطيح بالاتحاد السكندرى.



خطاب السلة



