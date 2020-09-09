تفاصيل طعن شاب على يد عشيق زوجته فى السويس

أصيب شاب 24 عامًا بمحافظة السويس، بجروح قطعية نتيجة مشاجرة مع عشيق زوجته بعد ظبطهما داخل سيارة الأخير بأحد شوارع المحافظة، وتم نقله إلى مستشفى السويس العام متأثرًا بإصابته.

وتلقي مدير أمن السويس، إخطارًا من نقطة شرطة السويس، بوصول "أ.س"، 24 عامًا إلي مستشفى السويس العام مصابًا بجروح قطعية فى أماكن مختلفة نتيجة مشاجرة مع شخص ضبطه معه زوجته فى سيارته الشخصية داخل أحد الشوارع المحافظة، وأتهم الشاب المعتدى عليه عشيق زوجته وزوجته بالاعتداء عليه وضربه عقب قيامه بمطاردتهم خلال تواجدهم داخل سيارة بأحد الشوارع في المحافظة.

وأكدت التحريات الأولية قيام الشخص الذى تم ضبطه بصحبة الزوجة داخل سيارته بالاعتداء على الزوج وتمت إصابته بجروح قطعية بالرقبة واليد والبطن باستخدام سلاح أبيض "كتر".

وقال الشاب المعتدى عليه بمحضر الشرطة الذى تم تحريره داخل المستشفى، إنه متزوج منذ شهور وغادرت زوجته المنزل بسبب خلافات نشبت بينهم وعلى أثرها غادرت الزوجة المنزل ورفضت العودة وفوجئ أثناء ذهابه إلى منزل أسرتها فى محاولة لتهدئة الأمور بوجود شخص غريب فى المنزل وأدعى أنه أحد أقارب الزوجة، وعندما ذهب مرة أخرى لمنزل أسرة الزوجة فوجئ بنفس الشخص متواجد ولا يوجد سوى شقيقة زوجته الصغرى، وعندما قام بالسير وراء زوجته شاهدتها مع هذا الشخص في سيارته وعندما حاول استيقافهم اعتدي عليا بالضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر" وأصابه بجروج قطعية بأماكن مختلفة بالجسد.

وقام الشاب المعتدى عليه بتسليم الشرطة نسخة من فيديو لحظة ضبط زوجته وأحد الشباب داخل السيارة، بأحد شوارع المحافظة.

