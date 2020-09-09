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انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالقمامة أعلى كوبرى محلة روح بالغربية

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انقلبت مساء اليوم الأربعاء، سيارة نقل بمقطورة محملة باطنان من القمامة أعلى كوبرى محلة روح بمحافظة الغربية بسبب وجود هبوط ببعض أجزاء الكوبري، وتبعثرت القمامة على الطريق.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بانقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة باطنان من القمامة أعلى كوبري محلة روح، وتبعثرت القمامة أعلى الكوبري، أدت إلى تعطل حركة المرور وانتقلت شرطة المرور، ومسئولي مجلس المدينة، وتم تحويل الطريق ورفع القمامة وسحب السيارة وإعادة حركة المرور مرة أخرى.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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