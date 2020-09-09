انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالقمامة أعلى كوبرى محلة روح بالغربية

انقلبت مساء اليوم الأربعاء، سيارة نقل بمقطورة محملة باطنان من القمامة أعلى كوبرى محلة روح بمحافظة الغربية بسبب وجود هبوط ببعض أجزاء الكوبري، وتبعثرت القمامة على الطريق.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بانقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة باطنان من القمامة أعلى كوبري محلة روح، وتبعثرت القمامة أعلى الكوبري، أدت إلى تعطل حركة المرور وانتقلت شرطة المرور، ومسئولي مجلس المدينة، وتم تحويل الطريق ورفع القمامة وسحب السيارة وإعادة حركة المرور مرة أخرى.



