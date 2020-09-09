ما هو نموذج 3 ؟.. طوق النجاة لأصحاب العقارات المخالفة.. النموذج يٌمنح لأى مواطن يقدم طلب التصالح على مخالفات البناء.. يوقف جميع قرارات المخالفات والأحكام الصادرة ضد العقار.. ويمنح مهلة شهرين لاستكمال الأوراق

عدد من رسائل الطمأنينة الهامة وحلول لكل الشكاوى والمقترحات قدمها اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر رئاسة الوزراء، لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائى المخالف فى المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، أبرز هذه الرسائل هي حديث رئيس الوزراء عن "نموذج 3"، وأهميته ومدى يقدم للمواطن.

ما هو نموذج 3 ؟

نموذج 3 عبارة عن ورقة يحصل عليها المواطن الذى يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات بناء، تتضمن بيانات المواطن وعنوان وبيانات العقار محل طلب التصالح بما فى ذلك المساحة المطلوب التصالح عنها.

نموذج 3 يعتبر شهادة من الوحدة المحلية أو المركز التابع له المواطن بقيامه بتقديم طلب التصالح عن الأعمال المخالفة عن العقار، ويوضح أيضا بها المستندات التي قدمها المواطن بما فى ذلك تاريخ ارتكاب المخالفة، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وتقرير من مكتب استشارى عن السلامة الإنشائية للمبنى.

ويتضمن نموذج 3 تأكيد مجلس المدينة أو أو الحدة المحلية على قبول الطلب تمهيدا لعرضه على اللجنة المختصة لإبداء الرأي وأن نموذج 3 هو شهادة طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك لوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة قضائيا ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة محل الطلب لحين البت في طلب التصالح.

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كيفية الحصول على نموذج 3

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وجه اليوم بالتيسير على الراغبين في التصالح أثناء تقديم الطلبات، حيث وجه بأن يتم استلام الطلب وتسليم المواطن "نموذج 3"، حتى لو لم تستكمل ملفاته ومستنداته التى ترفق مع الطلب".

عدم إزالة الوحدات التى تحصل على "نموذج 3"

كما شدد اليوم، على عدم إزالة أى وحدة يتسلم صاحبها "نموذج 3" بمجرد تقدمه بطلب التصالح، حيث يتم وقف جميع الإجراءات التى يمكن اتخاذها ضد المخالفة من إجراءات هدم، وحتى الأحكام سيتم تجميدها لحين إجراءات التصالح.

شهرين لاستكمال الأوراق



رئيس الوزراء وجه أيضا كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء، كما لفت إلى أن القانون نص على سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء على أقساط لمدة 3 سنوات بدون فوائد.



