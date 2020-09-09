محافظ البنك المركزى: الرئيس طلب زيادة مبادرة القطاع الخاص لـ200 مليار جنيه

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن الاحتياطى الأجنبى هو من جعل مصر قادرة على التحمل والتعامل مع وباء كورونا، وهذا ناجم عن قوة وثقة الاقتصاد بدليل حصولنا على 5.3 مليار دولار من الصندوق لثقته فى مصر، وثقة المؤسسات العالمية فى قوتنا على رأسها بلومبرج.

وأضاف عامر خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج "على مسؤليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الخزانة الأمريكى أشاد بنا، وبما فعلناه فى أزمة كورونا بخلاف اتصالات أخرى تشيد بنا، مشدد على أنه لن يسمح لأحد بضرب الثقة فى الاقتصاد، لافتا إلى ثقة 260 صندوقا استثماريا فى الاقتصاد المصرى.

وأشار عامر إلى أنه تم رفع 8 آلاف شركة من القوائم السلبية، وتم البدء معهم من جديد لتشغيل الناس، مضيفا: "أطلقنا مبادرة بـ 100 مليار جنيه قروض بـ8% لمساعدة الشركات و100 مليار جنيه للمالية العامة تم استخدامها فورا"، لافتا إلى أن الرئيس طلب زيادة مبادرة القطاع الخاص من 100 مليار جنيه لـ200 مليار جنيه لجميع أنواع الشركات، متابعا:" وفرنا نحو 412 مليار جنيه للنمو فى مصر" .

وفى سياق آخر، قال محافظ البنك المكزى، إن الإخوان حصلوا على 31 مليار دولار ذهبت لدعم الجنيه، كما قمنا نحن بسداد نحو 15 مليار دولار لبعض الدول وهو ما تسبب فى وضعنا فى موقف صعب، لافتا إلى أن الوضع تغير مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بدليل ما قالته المؤسسات الدولية علينا.

