مسلسل انت اطرق بابي حلقه ٩ .. مسلسل انت اطرق بابي حلقه ٩ مترجمة للعربية موقع قصة عشق

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ننقل لكم متابعينا الكرام خلال هذا المقال مسلسل انت اطرق بابي حلقه ٩ التاسعة ، حيث ان المسلسل تركي الصنع والدراما واستطاع خلال أسابيع قليلة وفي رحلته الأولى ان يجمع كم هائل من المتابعين حول الوطن العربي ، اذ تزداد عمليات البحث كل مساء يوم أربعاء بحثا عن الحلقة كاملة ، والتي تحمل بين دقائقها الـ 140 أحداثا مشوقة وممتعة .

ويدور الكلام هنا عن مسلسل انت اطرق بابي ” شاب غني جدا يدعى سيركان بولات ، حيث أنه علق مع احدى الفتيات التي قطعت منحتها الدراسية بسبب شيء جمعهم بعد ذلك ليقوموا بالتمثيل كونهم مخطوبين ومن هنا تبدأ الحكاية حيث أن الفتاة كان أكبر طموحها هو الذهاب الى ايطاليا للدراسة ولكنها تراجعت بعدما اشتعلت نار العشق بداخلها ” ايدا ” ، حيث تقوم بالعمل عند السيد سيركان صاحب شركة تصاميم معمارية .

وانتهت الحلقة الثامنة مساء الأربعاء الماضي عند رحيل ايدا عن سيركان بعد اتهامها بتسريب ملفات خاصة بالعمل الى عدوه وصديق طفولته ، حيث قامت بالتوضيح له واختفت كليا ، ليظهر في اعلان الحلقة التاسعة التي سيتم عرضها الليلة السيد سيركان بولات وهو يبحث عن السيدة ايدا في كل مكان ليلقاها في حديقة الزهور الخاصة بها .

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وستدور خلال تلك الحلقة احداث مشوقة ومثيرة نوعا ما حيث انه لمن المرجح ان يقوم السيد الأشقر سيركان بولات بالاعتذار من السيدة ايدا ويعترف بمشاعره تجاهها ، مسلسل انت اطرق بابي حلقه ٩ هنا :الحلقة هنا

المصدروكالات

المصدر : https://medadpress.com/?p=1754