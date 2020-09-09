ضبع هارب يتسبب في إغلاق حديقة حيوان بأبيدجان

أغلقت سلطات ساحل العاج، أمس الثلاثاء، حديقة الحيوان في أبيدجان بعد هروب ضبع منها، حسبما أفاد بيان لوزارة المياه والغابات بهدف إجراء عملية تدقيق ومحاسبة للمسؤولين.
وأشار البيان إلى أن «القبض ألقِي من دون صعوبات على الضبع الذي هرب من الحديقة، فتمت إعادته إلى قفصه».
وكان الضبع قد فرّ بعد الظهر متسبباً بذعر وفوضى في حي لاس بالماس المجاور للحديقة، إذ راح يتنقل بين المباني والسيارات، من دون أن يهاجم أحداً.
ويأتي هذا الحادث بعدما انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صورة أسد يعاني الجوع واتهامات بإساءة معاملة الحيوانات.
وذكر ناطق باسم وزارة المياه والغابات أن الوزارة عينت عام 2019 بديلاً عن مدير الحديقة وأطلقت برنامجاً لإعادة تأهيلها.
وأضاف أن «المشكلات المتتالية» استدعت إغلاق الحديقة التي تضم نحو 350 حيواناً بينها أسود وفيَلَة، لإجراء تدقيق يتوقع أن يستمر شهراً، بالتعاون مع «شركاء عالميين».
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