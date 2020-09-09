بره الملعب.. أيمن المزين: هوايتى القراءة.. ورونالدو نجمى المفضل

بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو أيمن المزين المدير الفنى لطنطا وصاحب إنجاز صعود أربع فرق من القسم الثانى لدورى الأضواء على يديه، وهم الرجاء المطروحى والشرقية والأسيوطى قبل تغييره المسمى إلى بيراميدز، وأخيرا طنطا الموسم الماضى، ويشهد له الجميع بأنه مدرب ذو خلق ونجح فى السنوات الأخيرة فى وضع اسمه بأحرف من نور بين المدربين الكبار بالدورى المصرى بعد نجاحاته العديدة بالقسم الثانى بالرغم من صعوبته .
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم؟
القراءة.
هل تحب دخول المطبخ؟
أحب دخول المطبخ أحيانا.
ما الأكلة التى تفضلها؟
بحب كل أنواع الأكل.
من نجمك المفضل من الممثلين؟
أحمد زكى
من مطربك المفضل؟
أعشق الفن القديم.
لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون؟
ضابط شرطة.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الفورمال
من لاعبك المفضل فى كرة القدم والنادى الذى تشجعه عالميا؟
رونالدو – ريال مدريد.
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