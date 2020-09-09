أمريكا وسلطنة عمان تبحثان سبل تعزيز الأمن والعلاقات الاقتصادية

قال البيت الأبيض، فى بيان اليوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان عن سبل عزيز الأمن الإقليمى وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب وجه الشكر لسلطان عمان على تصريحاته الداعمة عقب إعلان التوصل لاتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل والذى تم بوساطة أمريكية.

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وقال البيان "سلط الرئيس ترامب الضوء على أهمية اتفاقات أبراهام التى تمت بوساطة الولايات المتحدة فى 13 أغسطس وشكر السلطان على تصريحات عمان الداعمة للاتفاق الإسرائيلى الإماراتي".



