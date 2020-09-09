أهم الاخبار

لحظة تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الـ16.. فيديو وصور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

تسلم سلمان الفرج قائد نادي الهلال، كأس الدوري السعودي رقم 16 فى تاريخ النادي، عقب انتهاء مباراة الفريق ضد الشباب مساء الأربعاء والتي انتهت بفوزه بهدفين مقابل هدف على ملعب استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مباريات الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير للمحترفين.

الهلال ضد الشباب

 

وبعد نهاية المباراة تسلم الفرج كأس المسابقة ورفع الكأس معه النجم المخضرم محمد الشلهوب وسط احتفالات رائعة على ملعب "جامعة الملك سعود" والذي كان ينقصه حضور الجمهور الذى تغيب بسبب ظروف جائحة .

سجل للهلال بافيتيمبي جوميز هدفين (20) (69)، فيما سجل للشباب لاعبه الأرجنتيني كريستيان جوانكا (46).

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال برصيده إلى 72 نقطة، وقد سبق له التتويج بلقب المسابقة من الجولة قبل الماضية، فيما تجمد رصيد الشباب عند 46 نقطة.

ويتسلم الهلال لقب الدوري السعودى الليلة عقب انتهاء مواجهة الشباب، أقام لاعبى الفريق الأخير ممر شرفى للاعبى الزعيم بعدما نجح الأزرق فى استعادة اللقب من وصيفه النصر بطل المسابقة فى الموسم الماضى.

ويفوز الهلال الهلال ينجح الزعيم في تحقيق عدد من النقاط في موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي بواقع 72 نقطة.

وبذلك يحطم الهلال الرقم المسجل باسم نادي النصر الموسم الماضي عندما وصل لأعلى عدد من النقط في موسم واحد برصيد70 نقطة.

Advertisements
احتفال الهلال
احتفال الهلال

 

الهلال ابطال الدوري السعودي
الهلال ابطال الدوري السعودي

 

 

الهلال
الهلال

 

 

جانب من احتفال الهلال
جانب من احتفال الهلال

 


 


 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لحظة تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الـ16.. فيديو وصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا