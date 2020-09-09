لحظة تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الـ16.. فيديو وصور

تسلم سلمان الفرج قائد نادي الهلال، كأس الدوري السعودي رقم 16 فى تاريخ النادي، عقب انتهاء مباراة الفريق ضد الشباب مساء الأربعاء والتي انتهت بفوزه بهدفين مقابل هدف على ملعب استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مباريات الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال ضد الشباب

وبعد نهاية المباراة تسلم الفرج كأس المسابقة ورفع الكأس معه النجم المخضرم محمد الشلهوب وسط احتفالات رائعة على ملعب "جامعة الملك سعود" والذي كان ينقصه حضور الجمهور الذى تغيب بسبب ظروف جائحة كورونا.

سجل للهلال بافيتيمبي جوميز هدفين (20) (69)، فيما سجل للشباب لاعبه الأرجنتيني كريستيان جوانكا (46).

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال برصيده إلى 72 نقطة، وقد سبق له التتويج بلقب المسابقة من الجولة قبل الماضية، فيما تجمد رصيد الشباب عند 46 نقطة.

ويتسلم الهلال لقب الدوري السعودى الليلة عقب انتهاء مواجهة الشباب، أقام لاعبى الفريق الأخير ممر شرفى للاعبى الزعيم بعدما نجح الأزرق فى استعادة اللقب من وصيفه النصر بطل المسابقة فى الموسم الماضى.

ويفوز الهلال الهلال ينجح الزعيم في تحقيق عدد من النقاط في موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي بواقع 72 نقطة.

وبذلك يحطم الهلال الرقم المسجل باسم نادي النصر الموسم الماضي عندما وصل لأعلى عدد من النقط في موسم واحد برصيد70 نقطة.

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احتفال الهلال



الهلال ابطال الدوري السعودي



الهلال



جانب من احتفال الهلال









