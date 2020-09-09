أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 9 / 9 / 2020

شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 9 / 9 / 2020 العديد من الأحداث الهامة في مقدمتها عودة أبو جبل لقائمة الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة غدا، وكذلك لحاق محمد عبد الشافي بمواجهتي الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا في حالة تأجيل المباراة الي أكتوبر المقبل.

تدريب بدنى خفيف وجلسة فنية في الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة غدا

انطلق المران الأخير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بملعب فندق معسكر الفريق ببرج العرب في الاسكندرية، وذلك استعدادا لمواجهة سموحة غدا في الدوري الممتاز، وبدأ المران بجلسة سريعة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع اللاعبين بحضور الجهاز المعاون ، حيث جاءت فنية قام خلالها كارتيرون بالتركيز مع اللاعبين علي النقاط الفنية التي ستتم في مران اليوم .

عبد الشافى يلحق بالزمالك فى نهائى دورى الأبطال حال تخطى الرجاء

بات هناك فرص لمحمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، للحاق بصفوف فريقه حال عبور الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما أخطر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مسئولى اتحاد الكرة المصرى بتأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا لتقام مباريات الذهاب يومى 17 و18 من شهر أكتوبر المقبل، على أن تقام جولة الإياب يومى 23 و24 من نفس الشهر، كما أخطر رئيس الكاف مسئولى اتحاد الكرة بإقامة المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر المقبل.

كارتيرون يحدد الظهير الأيمن للزمالك فى المران الختامى لمواجهة سموحة

يجرى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مفاضلة فى المران الأخير اليوم، الأربعاء، لاختيار الظهير الأيمن للأبيض فى مواجهة سموحة، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء غد، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على استاد برج العرب فى الإسكندرية، حيث يواجه الزمالك أزمة فى الوقت الحالى فى الظهير الأيمن فى ظل استمرار تأهيل حازم إمام من إصابة العضلة الأمامية بينما يفتقد الأبيض لجهوده ظهير الصاعد أحمد للإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث فى اللقاء الماضى أمام طلائع الجيش.

كارتيرون يعيد "أبو جبل" لقائمة الزمالك أمام سموحة

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عودة محمد أبو جبل، حارس الفريق، للقائمة التى ستشارك فى مواجهة سموحة، المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز باستاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما حرص كارتيرون على إراحة "أبو جبل" فى اللقاء الماضى أمام طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، أحرزه يوسف أوباما.

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الزمالك يهنئ محمود أبو رجيلة بعيد ميلاده الـ 79

حرص نادى الزمالك على تهنئة نجمه السابق محمود أبو رجيلة بعيد ميلاده الـ 79 ، حيث إنه من مواليد 9 سبتمبر عام 1941، وقامت الصفحة الرسمية للقلعة البيضاء على موقع التواصل "فيس بوك" بالاحتفال بعيد ميلاد أبو رجيلة بنشر صورته مصحوبة بتعليق، "عيد ميلاد سعيد لأسطورتنا محمود أبو رجيلة، كل عام وأنت بخير".

محمد عواد لـ اليوم السابع: المشاركة فى المباريات رزق.. ومرتضى منصور يعاملنى كأبنائه

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأمور المختلفة حول موقف محمد عواد حارس مرمى الزمالك خاصة المتعلقة بمسألة رحيله عن قلعة ميت عقبة، بعد تلقيه عرضا من الباطن السعودى، ليتم إثارة العديد من التكهنات حول مستقبله مع الفريق، ليتوجه "اليوم السابع" إلى عواد للحديث معه حول مستقبله مع الزمالك من أجل توضيح عدة أمور تخص مصيره ليتحدث الحارس موضحا كافة الأمور الشائكة.

الونش ينضم لمعسكر الزمالك لمواجهة سموحة بعد التعافى من إصابة الركبة

انضم محمود حمدى "الونش"، مدافع الزمالك، لمعسكر الزمالك، استعدادا لمواجهة سموحة ، المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء غد، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز،على استاد برج العرب، بالإسكندرية، وذلك بعدما تغيب اللاعب عن الزمالك فى الفترة الأخيرة بعد إصابته فى الركبة فى لقاء بيراميدز بالجولة الـ24 بالدورى عقب استبداله فى ذلك اللقاء بسبب الإصابة التى لحقت به خلال سير المباراة التى انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة.



