الجيش الليبى يؤكد توقف العمليات العسكرية بناءً على المبادرة المصرية

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، عدم التراجع عن الحرب ضد الإرهاب، مشددا على أن العمليات العسكرية توقفت منذ أشهر بناء على المبادرة المصرية، وجدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، خلال مؤتمر صحفى، الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
وأمس، قال اللواء أحمد المسمارى متحدث الجيش الوطنى الليبى، إن السراج متخوف من الالتفاف على المجلس الرئاسى لذلك يحاول إطالة عمر حكمه، نافيا خرق وقف إطلاق النار، قائلا: "لم نخرق أى وقف للنار وميليشيات الوفاق تتحرك باتجاه الجفرة".
وأضاف المسمارى فى تصريحات لقناة العربية الحدث: "إذا سلمت ميليشيات الوفاق أسلحتها وفكت ارتباطها بتركيا فنحن جاهزون للسلام".
وغرد جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والمفوض الأعلى للشئون الخارجية، على حسابه الرسمى بموقع تويتر، معلقًا عن المبادرة المغربية لحل أزمة ليبيا.
وقال بوريل: نرحب بالمبادرة المغربية التي تجمع أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبية ومجلس النواب في بوزنيقة، وأضاف بوريل: تعد المبادرة مساهمة في الوقت المناسب في الجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة.
واختتم نائب رئيس المفوضية تغريدته قائلًا : إن التزام كلا الوفدين بإيجاد حل سلمي للنزاع في ليبيا أمر مشجع.
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