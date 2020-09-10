محمد رمضان يعود لمصر بطائرة خاصة بعد رحلته الأخيرة فى دبى.. فيديو

شارك النجم محمد رمضان جمهوره بفيديو له خلال عودته إلى مصر على متن طائرة خاصة قادما من دبى بعد تصوير أغنيته الجديدة "يا حبيبى"، والتى حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها منذ أيام، حيث وصل عدد مشاهداتها على موقع "يوتيوب" لأكثر من 4 ملايين مشاهدة فى يومين فقط.



محمد رمضان

وكشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل مسلسله الجديد "موسى" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، مؤكدا أنه سيبدأ التصوير نهاية أكتوبر المقبل أو نوفمبر على أقصى تقدير، لأن العمل سيحتاج الكثير من المجهود ليخرج بالشكل الذى يليق به.

وتحدث رمضان عن تفاصيل العمل، موضحاً أنه يشاركه البطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم شيرين رضا وباسم سمرة ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

كما أوضح رمضان فى لقاء تليفزيونى أن شخصية موسى هو إنسان له بعض الصفات الإيجابية وأخرى سلبية، ليس ملاكا أو شيطانا.

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كان النجم محمد رمضان قد أشاد بمخرج مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021 المخرج محمد سلامة، مؤكدا أنه بعد مشاهدته مسلسل رحيم للفنان ياسر جلال أيقن أنه أمام مخرج واعد يستحق فرصة بحجم موهبته الكبيرة.

وكتب رمضان، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "بعد أن شاهدت المسلسل الناجح رحيم للنجم ياسر جلال أيقنت أننا أمام مُخرج واعد يستحق فرصة بحجم موهبته الكبيرة".

وكان المخرج محمد سلامة، مخرج مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، أعلن عن بدء العمل والاستعدادات لتصوير المسلسل الجديد، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة.

وكتب سلامة، عبر حسابه على تويتر: "بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل موسى بطولة النجم محمد رمضان، تأليف ناصر عبد الرحمن".

