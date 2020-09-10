كهربا ضمن قائمة الأهلى أمام الإسماعيلى بعد غياب 7 أشهر ..واستبعاد صالح جمعة

ضم الجهاز الفنى للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ، محمود عبد المنعم كهربا لقائمة الفريق التي تواجه الإسماعيلي بعد غد الجمعة في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري العام، في الوقت الذي واصل الجهاز الفني استبعاد صالج جمعة لعدم وصول اللاعب للمستوي البدني المطلوب، وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف كهربا 10 مباريات محلية بسبب أحداث مباراة السوبر المحلى التي أقيمت يوم 20 فبراير الماضي بين الأهلى والزمالك الأخيرة بالإمارات، وانتهى الإيقاف فى مباراة الحرس أول أمس بالجولة الـ25 للدوري.

وضمت قائمة الأهلي كلاً من محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير -أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمود وحيد - علي معلول - محمد شكري - أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد مجدي "أفشة" - محمد فخري - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو - جونيور أجايي - مروان محسن - أليو بادجي وعمرو السولية.

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وأجرى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي «رابيد تيست» استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر اقامتها الجمعة باستاد برج العرب فى الإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفنى والإدارى التحليل وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية ، وكان الأهلي قد واصل انتصاراته بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري ، ليحلق منفردا بقمة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة.



