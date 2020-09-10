موجز التريندات من تليفزيون اليوم السابع: مخالفات البناء تسيطر مجددا على اهتمامات المصريين.. وفضيحة جنسية للاعبى منتخب إنجلترا.. وحمو بيكا "عاوز يتجوز".. وتامر حسنى يرقص على "لقيت الطبطبة"

قدم تليفزيون اليوم السابع، موجزا إخباريا جديدا، أعده تامر إمام، وقدمه هشام عبد التواب، لاستعراض أبرز التريندات والكلمات التي اهتم المصريون بالبحث عنها على مدار اليوم.

سلط الموجز الضوء على التصالح في مخالفات البناء الذي كان مسيطر بقوة على عمليات البحث عبر جوجل وأيضا على السوشيال ميديا اليوم، خاصة بعد مؤتمر رئيس الوزراء الذي تحدث فيه عن تفاصيل جديدة متعلقة بتطبيق القانون.

وعمليات البحث ركزت على خطوات التصالح وسعر التصالح، خاصة إن الدولة حددت يوم 30 سبتمبر كموعد نهائي للتقدم بطلبات التصالح.

وأشار الموجز لنتيجة الدور الثاني للثانوية العامة التي كانت من ضمن الأحداث التي سيطرت على اهتمامات المصريين اليوم، وذلك بعد اعتماد النتيجة رسميا من وزير التعليم.

نسبة النجاح في الدور الثاني بلغت 93% واستفاد طلاب كثيرون من درجات الرأفة وأيضا الذي كان عنده ظروف قهرية استطاع إنه يدخل الدور الثاني ويأخذ درجاته بالكامل.

ويمكنكم معرفة نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة عبر موقع اليوم السابع.

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ومن تريندات تويتر، سنجد إن جمهور الأهلي دشن حملة ضد اللاعب رمضان صبحي الذي انتقل لفريق بيراميدز، وظهر هاشتاج يدعو لإلغاء متابعة رمضان.

جمهور الأهلي غضبان وحزين إن اللاعب ترك الفريق، لكن وجدنا آخرون متعاطفون مع رمضان وإن ذلك طبيعي في زمن الاحتراف.

فضيحة لاعبي منتخب إنجلترا كانت مسيطرة أيضا على بعض النقاشات على السوشيال ميديا، خاصة بعد ما شوفنا تفاصيل الواقعة منشورة على بعض المواقع الإخبارية الإنجليزية.

أبطال الواقعة هما ماسون جرينوود، وفيل فودين، لاعبا منتخب إنجلترا، اللذان استقبلا فتيات داخل غرفتهم أثناء معسكر المنتخب الإنجليزي خلال مباراة بدوري الأمم الأوروبية منذ أيام قليلة.

اللاعبين ارتكبوا جريمة تانية، إنهم دفعوا رشوة لموظف بالفندق من أجل مساعدتهم في وصول الفتيات للغرفة برغم الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأخيرا مع إنستجرام سنجد فيديو حمو بيكا وهو يرتدي بدلة فرح ويقول لجمهوره إنه نفسه يتجوز وعاوز محافظ الإسكندرية يسمح له بإقامة حفل زفافه طالما أزمة كورونا انتهت، وأيضا فيديو النجم تامر حسني داخل أحد المطاعم وهو يرقص مع العمال، لكن الظريف إنه يرقص على أنغام أغنية "لقيت الطبطبة" للنجم حسين الجسمي.

