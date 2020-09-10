"بلوكات".. إلغاء متابعة رمضان صبحى يتصدر تويتر

شنت جماهير النادى الأهلى ، هجوما على رمضان صبحى ، لاعب نادى بيراميدز، حيث وجهوا دعوات بإلغاء متابعه حساباته على السوشيال ميديا، عقب التعاقد رسميًا م بعقد مدته 5 سنوات حتى 2025، قادمًا من نادى هدرسفيلد الإنجليزي.



إلغاء متابعة رمضان صبحى يتصدر تويتر

وطالبت جماهير النادى الأهلى عبر هاشتاج "إلغاء متابعة رمضان صبحى" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر، بعد انتقاله إلى بيراميدز ، بينما نشر العديد صورا سكرين لإلغاء متابعة للاعب الأهلى السابق.









وتنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، حيث كتبت رنا قائلة:" من حبنه حبانه وصار متاعنا متاعه ومن كرهنا كرهناه يحرم علينا اجتماعه"، وغرد أخر :" مع ألف سلامه زمان قالوا الشجرة اللي مضللش علي صاحبها تستاهل القطع"، وقال أحمد:" معظم الناس عملت بلوك ، والباقي عمل إلغاء متابعه علي تويتر وانستجرام ، ولو كان الجمهور دا في المدرجات مكنتش عرفت تلمس كورة".









وعلى النقيض يرى أخر:" اللاعب الكبير مش بسنه رمضان لاعب كبير ولا خلاف علي قدراته الفنيه .. واتمني مانضغطش عليه اكتر من كده علشان مصر كده هتخسر لاعب كبير . .رمضان مش حكر علي نادي معين رمضان اكيد عارف مصلحته فين ومش عيب لما حد يبص لمصلحته اتمني نهدي شويه عليه ونخف خلافات بقي شكراً".

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يشار إلى أنه أعلن نادي بيراميدزالتعاقد رسميًا مع رمضان صبحي بعقد مدته 5 سنوات حتى 2025، قادمًا من نادى هدرسفيلد الإنجليزي، ويعتبر صبحي أحد أهم وأفضل اللاعبين فى مركز الجناح الأيسر بمصر خلال الفترة الحالية، وأصبح وجود رمضان صبحي فى بيراميدز يهدد برحيل 3 لاعبين داخل الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث سيلعب "العفيجي" أساسيا فى تشكيل أغلب المدربين نظرا لما يمتلكه من إماكنيات ومهارات رائعة.



