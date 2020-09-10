ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز أفلام أحمد سالم من إخراجه وإنتاجه

تحل، اليوم الخميس، ذكرى وفاة أحمد سالم الذى عمل فى العديد من الوظائف فهو أول مذيع بالإذاعة المصرية، وعمل كممثل، ومنتج، ومخرج، ومؤلف، وأسس استوديو مصر، ودرس وتدرب على الطيران فأصبح طيار لفترة، وبعد ذلك استقال سالم من كل هذه المناصب وكون شركة أفلام باسم "نفرتيتي"، وبمناسبة ذكرى وفاته يرصد "اليوم السابع" أهم أعمال قام بإنتاجها وإخراجها في السينما المصرية.

فيلم أجنحة الصحراء:

كان أول إنتاج له، فيلم أجنحة الصحراء، حيث كتب هو السيناريو والحوار وقام بالإخراج وهو من بطولة جوليا دى لوكا، وفاركاش وشارك فى البطولة راقية إبراهيم، وأنور وجدى، وحسين صدقى، وعباس فارس، وروحية خالد، ومحسن سرحان وعرض الفيلم أول أكتوبر سنة 1939 بسينما ديانا.

فيلم ابن عنتر:

شارك أحمد سالم فى تأليف وإخراج وبطولة هذا الفيلم، وشاركته البطولة مديحة يسرى، وسرج منير، وإسماعيل يس، وإستيفان روستى، وفاخر فاخر، وعبد العزيز محمود، ومن قصة أحمد رامى.

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فيلم الماضى والمجهول:

واحد من أشهر أفلام في فترة الأربعينيات وقام من خلالها أحمد سالم بدور "أحمد علوى حسن"، والفيلم من بطولة ليلى مراد، وفردوس محمد، وسعاد حسين، وبشارة واكيم، ومن تأليف وإخراج أحمد سالم.

فيلم دموع الفرح:

آخر محطاته فى السينما، وشارك فى بطولته مديحة يسرى، إسماعيل يس، حسن فايق، زينات صدقي، إستيفان روستي، تأليف بديع خيرى، وإخراج أحمد سالم.

