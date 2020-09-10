موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني الحلقة 28 الثامنة والعشرين

ينتظر مئات ألاف الأشخاص عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة الثامنة والعشرون 28 والتي تعتبر الأولى من الموسم الثاني ، حيث سيتم عرضها خلال الـ 16 سادس عشر من شهر سبتمبر الحالي في موعدها الثابت أربعاء لكل أسبوع في تمام الثامنة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية .

وظهر خلال الاعلان التشويقي الأولى للجزء الثاني من مسلسل المؤسس عثمان ، العديد من المشاهد التي أثارت متابعي المسلسل ،حيث اتضح أن هناك تحسن في أداء الممثل بوراك أوزجيفيت والذي حظي باعجاب ملايين الأشخاص خلال موسمه الأول في قيامة عثمان .

ونتابع واياكم تفاصيل الاعلان الأول “مقدمة” الجزء الثاني من مسلسل قيامة عثمان الحلقة الثامنة والعشرين ، حيث ظهر بداخل المقطع وببدايته أحد الأشخاص الذي رجح بأنه مغولي من حرق لسانه بحديد مكوي ، أيضا ظهر أصحاب اللحى البيضاء باطلالة غريبة وبدائية ،في حين أتى صقر وقف على يد أحدهم ولبى أحد الذئاب النداء لأحد شيوخ اللحى البيضاء.

وفي نهاية المقطع ظهر البطل الأسمر عثمان بحصانه الأسود الداكن في اطلالة مختلفة عن الموسم الأول ، حيث أطلق لحيته وشاربه بكثافة من أجل ينطبق مع أصول التاريخ والحضارة العثمانية .

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المصدروكالات

المصدر : https://medadpress.com/?p=1758