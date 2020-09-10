شوبير: نهائى أفريقيا سيقام من مباراة واحد فى مصر أو المغرب بالقرعة

كشف الإعلامى أحمد شوبير، أن نهائى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم سيقام بنظام القرعة في مصر أو المغرب حال وصول الوداد والزمالك أو الرجاء والأهلي للمباراة النهائية، موضحا أن الكاف رفض مقترحات إقامة النهائي في أرض محايدة حال وصول فريق من مصر وآخر من المغربن وتابع أحمد شوبير، خلال برنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه عبر فضائية "أون تايم سبورتس" :"المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم سيحدد الخميس، مواعيد مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والكونفيدرالية بعد تأجيلهما".

وأضاف:"مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي ، ستقام يوم 17 اكتوبر المقبل في المغرب، ومباراة العودة ستقام في برج العرب يوم 23 من ذات الشهر".

وتابع :"مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء المغربي، ستقام يوم 18 اكتوبر المقبل في المغرب ومباراة العودة ستقام يوم 24 اكتوبر المقبل في برج العرب".

واوضح :"المباراة النهائية للبطولة ستقام يوم 6 نوفمبر المقبل"، مضيفا :"مباراة النهائي ستقام في القاهرة حال وصول الاهلي والزمالك للنهائي، وفي حال وصول الوداد والرجاء ستقام في المغرب".

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وأكمل :"في حال وصول فريق من مصر ومن المغرب للنهائي، ستكون هناك قرعة على إقامة المباراة في مصر أو المغرب، بعدما تم استبعاد إقامتها في أحد الدول الخليجية".

وأشار :" مباريات نصف نهائي الكونفيدرالية والنهائي ستقام في المغرب"، مضيفا :"نهضة بركان سيواجه حسنية أغادير يوم 19 اكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة بيراميدز مع حوريا كوناكري الغيني، يوم 20 من ذات الشهر".

وأختتم احمد شوبير، تصريحاته قائلا :"المباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية الافريقية ستقام يوم 25 اكتوبر المقبل في المغرب".