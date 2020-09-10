كشف الإعلامى أحمد شوبير، أن نهائى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم سيقام بنظام القرعة في مصر أو المغرب حال وصول الوداد والزمالك أو الرجاء والأهلي للمباراة النهائية، موضحا أن الكاف رفض مقترحات إقامة النهائي في أرض محايدة حال وصول فريق من مصر وآخر من المغربن وتابع أحمد شوبير، خلال برنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه عبر فضائية "أون تايم سبورتس" :"المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم سيحدد الخميس، مواعيد مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والكونفيدرالية بعد تأجيلهما".
وتابع :"مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء المغربي، ستقام يوم 18 اكتوبر المقبل في المغرب ومباراة العودة ستقام يوم 24 اكتوبر المقبل في برج العرب".
واوضح :"المباراة النهائية للبطولة ستقام يوم 6 نوفمبر المقبل"، مضيفا :"مباراة النهائي ستقام في القاهرة حال وصول الاهلي والزمالك للنهائي، وفي حال وصول الوداد والرجاء ستقام في المغرب".
وأكمل :"في حال وصول فريق من مصر ومن المغرب للنهائي، ستكون هناك قرعة على إقامة المباراة في مصر أو المغرب، بعدما تم استبعاد إقامتها في أحد الدول الخليجية".
وأشار :" مباريات نصف نهائي الكونفيدرالية والنهائي ستقام في المغرب"، مضيفا :"نهضة بركان سيواجه حسنية أغادير يوم 19 اكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة بيراميدز مع حوريا كوناكري الغيني، يوم 20 من ذات الشهر".
وأختتم احمد شوبير، تصريحاته قائلا :"المباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية الافريقية ستقام يوم 25 اكتوبر المقبل في المغرب".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شوبير: نهائى أفريقيا سيقام من مباراة واحد فى مصر أو المغرب بالقرعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.