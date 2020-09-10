مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة

تواصل منافسات كرة القدم فى شتى أنحاء العالم العودة بشكل تدريجى من جديد بعد توقف طويل وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تقام اليوم الخميس 10 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة أبرزها مواجهة ناديى الصفاقسى والأفريقى في كلاسيكو تونس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري التونسي بالموسم الجارى 2019-2020. مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم لانس × باريس سان جيرمان – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6 مواعيد مباريات الدوري التونسي اليوم الترجى × نجم المتلوى – الخامسة مساء النجم الساحلى × الملعب التونسى – الخامسة مساء الصفاقسى × الأفريقي – الخامسة مساء – على قناة Alkass Two HD البنزرتى × شبيبة القيروان – الخامسة مساء اتحاد بن قردان × هلال الشابة – الخامسة مساء Advertisements مستقبل سليمان × الاتحاد المنستيرى – الخامسة مساء اتحاد تطاوين × نادى حمام الأنف - الخامسة مساء مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم بيراميدز × المصري البورسعيدي – الثالثة والنصف عصرا – على قناة أون تايم سبورت الإنتاج الحربى × أسوان – السادسة مساء المقاولون العرب × حرس الحدود – السادسة مساء سموحة × الزمالك – الثامنة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت



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