النيابة تطلب تقرير اللجنة الهندسية بشأن فحص ميكروباص انقلب بطريق المريوطية

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير اللجنة الهندسية المشكلة لفحص ميكروباص انقلب بطريق المريوطية بمنطقة البدرشين؛ للوقوف على أسباب وظروف الحادث، كما استعجلت التقرير الطبى الخاص بشخصين لقيا مصرعهما فى الحادث، فضلًا عن التقرير الطبى لحالة المصابين.

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرين إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق المريوطية بمنطقة البدرشين، وتم نقل المصابين الى المستشفى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بمنطقة البدرشين، وانتقل رجال المرور الى المكان ، وتبين مصرع شخصين واصابة 8 أخرين تحرر عن الحادث المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.