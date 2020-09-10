ابنا سيد عبد الحفيظ وخالد بيبو يثيران غضب قدامى الأهلى

سيطرت حالة من الغضب على نجوم الأهلى السابقين بسبب بقاء نجلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين فى فريق 2005، حيث وصف قدامى القلعة الحمراء الأمر بالمجاملة لعبد الحفيظ وبيبو لكونهم فى مواقع مسئولية حاليا بالنادي.

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على جانب آخر، أجرى الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى اتصالا خلال الساعات الماضية بمدافع الفريق محمود متولى مدافع الفريق للإطمئنان عليه ومعرفة حالته بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى مؤخراً بالقاهرة، واطمأن طبيب الأهلى على حالة اللاعب المعنوية والصحية بعد جراحة الرباط الصليبى، وناقش الدكتور خالد محمود مع اللاعب موعد وخطة العودة للملاعب والبرامج التدريبية التى سيوديها خلال الأشهر الماضية حتى يعود للتدريبات الجماعية وهو ما يستغرق فترة لن تقل عن تسع أشهر.

من ناحية أخرى، يُناقش مسئولو الأهلى ممثلين فى محمود الخطيب رئيس النادى والمفوض من قبل مجلس الإدارة بإدارة ملف الكرة ولجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح،رفع اسم محمود متولى من قائمة الفريق فى الموسم الجديد، ببسبب جراحة فى الرباط الصليبى، ويحتاج محمود متولى لفترة علاج تصل لـ9 أشهر وفقا للبروتوكول العالمى لعلاج الصليبي، مما يعنى عودته مطلع شهر يونيو المقبل، وبالتالى سيغيب عن مباريات الأهلى المتبقية هذا الموسم وكذلك معظم مباريات الموسم المقبل، ولا يستطيع متولى العودة قبل الموعد المُحدد خاصة وأن بروتوكول علاج الرباط الصليبى أصبح قانوناً جديداً فى لعبة كرة القدمن بعد أن أثبتت التجربة أن العودة قبل 9 أشهر ترفع من احتمالية عودة الإصابة فى نفس المكان.



