فيديو.. ظهور مفاجئ لـ"نمر" يثير الرعب داخل مطعم فى جنوب أفريقيا

رصدت كاميرا أحد الجالسين فى مطعم فى جنوب أفريقيا، ظهور زائر غير مألوف مثيرا حالة من الرعب بين الحضور، بحسب "سبوتنيك".

وخلال تناول وجبة الإفطار، ظهر نمر مرقط بشكل مفاجئ داخل مطعم فندق سيينغيتا إيبونى فى محمية سابى ساندز شمال مدينة يوهانسبرغ.

وتقول إريكا لويز مصورة الفيديو، إنها فجأة وجدت القرود تصدر أصواتا وحركات غير عادية.

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وأوضحت أن موظفى الفندق مدربون على التعامل مع مثل هذا النوع من المفاجأت، حيث نصحوها بضرورة الالتزام بالهدوء والصمت، فى حين كان النمر المرقط قريبا للغاية منهم.

وأضافت إريكا لويز أنها كانت قد شاهدت النمر أمام الفندق، فى وقت سابق من صباح ذات اليوم، وهو يصطاد نوعا من الظباء.



