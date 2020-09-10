30 سبتمبر آخر موعد لتلقى طلبات العدادات الكودية.. وزير الكهرباء يؤكد التنسيق التام مع الجهات المعنية بالدولة.. وجارى فحص كافة الطلبات للتأكد من تمامها.. وطلب التركيب لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى فحص طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة بالمناطق العشوائية و المخالفة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، بعد إقبال كبير من المواطنين الذين يرغبون في التحول من ممارسة إلى المحاسبة على الاستهلاك من خلال العداد الكودى مسبوق الدفع ، و هو ما دفع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة إلى مد فترة تلقى الطلبات إلى 30 سبتمبر المقبل بدلا من 15 اغسطس.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن قرار مد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى 30 سبتمبر المقبل، جاء استجابة لاقبال المواطنين على بالمناطق العشوائية والمخالفة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع وحتى يتمكنوا من الانتهاء من تجهيز أوراقهم و استيفاء الشروط المطلوبة لتركيب العدادات.

و أوضح شاكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أن مشروع كبير مثل التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لابد أن يأخذ وقته و يمشى فى إجراءات عديدة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة قائلا " المواطن مستعجل على تركيب العدادات الكودية ولكن يجب أن تتم بشكل سليم".

وقال شاكر أن طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية شملت جميع شركات توزيع الكهرباء ال9 ، كما تقدم المنصة خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية للتواصل مع المواطنين.

و تابع شاكر أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات ، موكدا أن الهدف من تركيبه هو المحاسبة المالية الدقيقة التى تصب في مصلحة المواطن و الدولة معا.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ،أن قرار مد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى 30 سبتمبر المقبل ، جاء استجابة لطلبات المواطنين ليتمكنوا من الانتهاء من تجهيز أوراقهم و استيفاء الشروط المطلوبة لتركيب العدادات.

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و أشار حمزة ، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أن شركات توزيع الكهرباء بدأت فى فحص الطلبات المقدمة من المواطنين و التأكد من مطابقتها لشروط تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع ، مشيرا إلى أنه لا توجد أى نية لدى الوزارة للتراجع عن استبدال نظام الممارسة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية مسبوقة الدفع.

وقال حمزة أن المواطن الذى يتقدم بطلب للتحويل من المحاسبة من نظام الممارسة لتركيب العدادات مسبوقة الدفع يجب أن يستمر في سداد قيمة الغرامة الشهرية "الممارسة" التى يتم تحديدها له من قبل مباحث شرطة الكهرباء او من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء.

و أضاف حمزة أن التقديم على طلب تركيب عداد كودى لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة ، لافتا إلى أن هذه القيمة المالية التي يتم تحصيلها من المخالفين عبارة عن تقدير جذافى لمعدل استهلاك الكهرباء لدى هولاء المواطنين.

و أوضح حمزة ، أن عدم سداد قيمة الممارسة التى تعتبر محضر سرقة تيار يعرض المواطن لغرامات مالية كبيرة نتيجة عدم الالتزام بسداد قيمة هذه المحاضر .



