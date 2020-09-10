الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة الأهلى بالدورى

يختتم اليوم الخميس فريق الاسماعيلى استعداداته لمواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء غداً الجمعة على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام ، حيث يخوض الدراويش مرانه الاخير على ستاد الاسماعيلية ثم يعلن الجهاز الفنى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق للمبيت بفندق النادى.
واستعاد فريق الإسماعيلى نغمة الانتصارات مجددا على حساب نادى مصر برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة الخامسة والعشرين للدورى فى المباراة الأولى للجهاز الفنى المؤقت بقيادة أحمد العجوز ومحمد حمص، ليرتفع رصيد الإسماعيلى إلى 30 نقطة فى المركز العاشر وفى المقابل حقق الاهلى فوزاً على حرس الحدود بهدفين دون رد فى نفس الجولة ليرفع رصيده للنقطة 68 فى صدارة الدوري.
على الجانب الأخر ، يرى أحمد العجوز المدرب العام للإسماعيلى والقائم بأعمال مدير الكرة، أن الفريق حقق انتصار معنوى فى غاية الأهمية أمام نادى مصر قبل مواجهة الأهلى، عندما فاز برباعية دون رد فى الجولة الــ25 للمسابقة حيث يلتقى الأهلى فى قمة الأسبوع الــ26 يوم الجمعة المقبل.
وأضاف العجوز:”هذا الانتصار سيساهم فى عودة الثقة للاعبين بشكل تدريجي قبل مباراة صعبة أمام الأهلى”.وواصل :”أعلم أن مباراة الأهلى لها مذاق خاص لكنها فى النهاية مباراة لاتتعد حدود الثلاث نقاط”.
وأتم حديثه :”من أهم أسباب الانتصار وبهذه النتيجة الكبيرة هو التزام اللاعبين بالتعليمات الفنية على صعيد التمركز لاسيما من الناحية الدفاعية مع علاج بعض الاخطاء التى ظهرت مؤخرا”.
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