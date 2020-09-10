فان جال: لأول مرة أحب مشاهدة مباراة لمنتخب إيطاليا

اعترف المدرب الهولندي المخضرم لويس فان جال، بأن فوز منتخب إيطاليا الإثنين الماضي 1-0 على هولندا كان "المرة الأولى التي أحب فيها مشاهدة مباراة للمنتخب الآزروي،وصعد الطليان إلى صدارة المجموعة في دوري الأمم الأروبية بفوزهم 1-0 في أمستردام، برأسية نيكولو باريلا ، على الرغم من سيطرة الطواحين على إحصائيات الاستحواذ والتمرير أيضًا.
وقال فان جال في تصريحات نشرتها شبكة "فوتبول إيطاليا": "هذه هي المرة الأولى التي أحببت حقًا مشاهدة مباراة لفريق إيطالي، لأنه في الماضي كانت كرة القدم الإيطالية تُعرف بالدفاع في المقام الأول".
أضاف: "أتيحت لي فرصة العمل في إيطاليا في بداية مسيرتي المهنية، قبل ذهابي إلى برشلونة، كان ميلان هو من أرادني".
وعن ماتياس دس ليخت موهبة الدفاع الهولندية في صفوف يوفنتوس قال فان جال:"موهوب للغاية، لكنه صغير جدًا أيضًا، يمكنه أن يصبح أفضل من جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي، لكنه يحتاج إلى وقت".
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