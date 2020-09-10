إحالة صاحب مخزن للمحاكمة بتهمة حيازة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة

قررت النيابة العامة، إحالة صاحب مخزن، لمحكمة الجنح، لاتهامه بحيازة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة.
ونجحت حملة تموينية، فى ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجميع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته 1037 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية - 125 كمامة مجهولة المصدر– 57 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين" مجهولة المصدر، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
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